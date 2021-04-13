Рогозин перечислил свои самые любимые фильмы о космосе
13 апреля 202101:02
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» сообщил, что в тройку его любимых фильмов о космосе входят «Укрощение огня» и «Салют-7».
По его словам, «третий фильм еще не снят, он будет скоро снят - это наш совместный проект с Первым каналом».
На главную роль в российской кинокартине, которая будет сниматься в космосе, претендовали около 3 тысяч девушек, при этом в финал попали только 20 из них.
Рабочее название картины - «Вызов».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru