Юлия Меньшова рассказала о конфликте с Галкиным и уходе с Первого канала

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала о причинах своего ухода из программы «Сегодня вечером» на Первом канале.

По ее словам, конфликта с соведущим Максимом Галкиным у нее никогда не было, а возникновение слухов она связала с монтажом программы. «Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так», - рассказала Меньшова на YouTube-канале в интервью Надежде Стрелец.

Меньшова призналась, что была не согласна с теми методами, которыми редакторы добивались высоких рейтингов, и ее неприязнь с редакцией была взаимной.

Это и стало причиной ее ухода из программы «Сегодня вечером».

Сейчас Юлия Меньшова серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями.

