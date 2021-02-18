Юлия Меньшова рассказала о конфликте с Галкиным и уходе с Первого канала
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала о причинах своего ухода из программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
По ее словам, конфликта с соведущим Максимом Галкиным у нее никогда не было, а возникновение слухов она связала с монтажом программы. «Редакции я не нравилась, меня подрезали частенько. Получалось, что Максим разговаривает, а я молчу. Это создавало легенду, что у нас плохие отношения, а это не так», - рассказала Меньшова на YouTube-канале в интервью Надежде Стрелец.
Меньшова призналась, что была не согласна с теми методами, которыми редакторы добивались высоких рейтингов, и ее неприязнь с редакцией была взаимной.
Это и стало причиной ее ухода из программы «Сегодня вечером».
Сейчас Юлия Меньшова серьезно задумалась над тем, чтобы оставить телевидение и запустить на YouTube собственное шоу с приглашенными гостями.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- МИД РФ: последствия решений ЕСПЧ по Навальному будут катастрофичны
- Песков раскритиковал решение ЕСПЧ по Навальному
- В США расследуют возможное занижение числа жертв COVID-19
- СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска
- Песков назвал Украину недружественным России государством
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru