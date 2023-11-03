Юлия Меньшова ликвидировала киностудию отца

Студия была создана её отцом в 1994 году для реализации собственных проектов, но за последнее время стала убыточной. Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года после осложнений от коронавируса.

Только в год смерти Владимира Меньшова убытки студии составили полтора миллиона рублей.

Ранее Юлия Меньшова рассказала о конфликте с Галкиным и уходе с Первого канала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

