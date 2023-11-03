Юлия Меньшова ликвидировала киностудию отца
3 ноября 202315:46
Киностудия «Жанр» режиссера Владимира Меньшова ликвидирована его наследницей, актрисой и телеведущей Юлией Меньшовой, сообщил Telegram-канал SHOT.
Студия была создана её отцом в 1994 году для реализации собственных проектов, но за последнее время стала убыточной. Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года после осложнений от коронавируса.
Только в год смерти Владимира Меньшова убытки студии составили полтора миллиона рублей.
Ранее Юлия Меньшова рассказала о конфликте с Галкиным и уходе с Первого канала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россия начала СВО, потому что не было другого выбора
- Путин назвал «свинством» попытки Запада организовать еврейский погром в РФ
- Путин поприветствовал муфтия Крганова словами «алейкум ас-салям»
- Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток
- Мультсериал «Фиксики» получил награду детской премии от телеканала «Карусель»
- Александр Пушной сыграл «Металл» из «Малышариков»
- Сборная России по футболу сыграет с Кубой 20 ноября
- Россиянам назвали причины ранней седины
- Группа Uma2rman перепела песню «Театр» из мультфильма «Малышарики»
- Юлия Меньшова ликвидировала киностудию отца
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru