Алентова появилась на церемонии прощания с Меньшовым

Актриса Вера Алентова, которая накануне была выписана из больницы после коронавируса, пришла в Центральный дом кинематографистов в Москве, чтобы проститься со своим супругом Владимиром Меньшовым, ее сопровождает их дочь, актриса и телеведущая Юлия Меньшова.

Прощание с режиссером проходит в столичном Доме кино, куда пришли десятки его друзей, коллег и поклонников творчества. Вдова и дочь сидят на сцене рядом с гробом Меньшова.

Кинорежиссер и aктер, лaуреaт премии «Оскaр», нaродный aртист РСФСР Влaдимир Меньшов скончaлся в понедельник нa 82-м году жизни от последствий коронaвирусa.