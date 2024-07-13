Юлия Чичерина выступила для бурятских военных Восточной группировки
Певица, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина выступила для военнослужащих из Бурятии группировки войск «Восток» в тыловом районе специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Артистка посетила бойцов и выступила с концертом на «импровизированной сцене», исполнив авторские песни патриотической тематики. Военные встречали каждую композицию аплодисментами, после выступления Чичерина осталась пообщаться с бойцами.
Как отметили в Минобороны, певица регулярно выступает для российских военных, а также передает гуманитарную помощь на передовую.
«По завершении музыкальной программы военнослужащие вернулись к выполнению поставленных задач», — добавили в ведомстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru