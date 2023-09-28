Юлия Ауг сыграла сумасшедшую учительницу, возомнившую себя Пугачевой

Исполнительница роли рассказала, что это история о превозносившей Аллу Пугачеву учительницы, которая пыталась походить на нее даже внешне, и даже пробовала свои силы в знаменитом шоу «Голос».

«А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку», - рассказала Ауг.

Премьера пьесы пройдет в четверг, 28 сентября, в Каннах. Сама Ауг назвала Аллу Пугачеву величайшей артисткой, которая, не смотря ни на что, остается талантливым человеком.

Ранее днем стало известно, что актер Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля «Маяк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

