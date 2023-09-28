Билетные сервисы зафиксировали снижение числа спектаклей в России на четверть
Количество спектаклей в российских театрах с осени сократилось почти на четверть, следует из данных компании «МТС Энтертейнмент», владеющей билетными сервисами Ticketscloud, Ticketland и МТС.
В частности, число мероприятий снизилось на 23 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом разница в количестве спектаклей в сравнении с 2021 годом составляет лишь четыре процента.
Согласно данным Минкультуры, в прошлом году в стране прошло 153,4 тысячи спектаклей, из них 26,7 тысячи - в Москве.
Ранее театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал немыслимыми нынешние цены на билеты в театр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru