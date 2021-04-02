Улицкая объяснила, почему Степановой не нужен «Букер»
Писательница рассказала в эфире НСН, что награда чрезвычайно важна для начинающих писателей, а Степанова такой не является.
Книга российской писательницы Марии Степановой «Память памяти» вошла в длинный список международной Букеровской премии. Ранее номинантами на соискание престижной литературной премии из русских писателей становились Владимир Сорокин и Людмила Улицкая.
Писательница Людмила Улицкая рассказала в эфире НСН, что будет рада за Марию Степанову, если она победит, но сама она к этим премиям уже равнодушна.
«Я читала эту книжку, когда она вышла. Она произвела на меня большое впечатление, это очень хорошая книжка. Я буду очень рада за Марию Степанову, если она получит эту премию, хотя я в этом не уверена. В этом году там очень сильные претенденты, я думаю, что ей будет нелегко с ними бороться. Но я буду очень рада», - сказала она.
По словам Улицкой, сама она к премиям равнодушна и считает, что они нужны для молодых писателей.
«Награда чрезвычайно важна для молодых писателей, начинающих, имя которых еще малоизвестно. Для людей, которые вошли в некоторую обойму, это не имеет большого значения», - заключила писательница.
Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. С сезона 2014 года премия вручается за роман, написанный на английском, вне зависимости от гражданства автора.
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