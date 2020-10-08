Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк

77-летняя писательница признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. В сообщении нобелевского комитета говорится, что премию ей вручили «за её безошибочный поэтический голос, суровой красотой делающий индивидуальное существование универсальным».

Интересно, что букмекеры не включали Луизу Глюк в пятёрку фаворитов. Шансы Мариз Конде, Людмилы Улицкой, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд и Нгуги Ва Тхионго они оценивали гораздо выше.

Профессор английского языка в Йельском университете (Нью-Хейвен, Коннектикут) Луиза Глюк также является членом Американской академии искусств и литературы и лауреатом Пулитцеровской премии за поэзию (1993).

Уже известны лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике и химии. 9-го октября объявят лауреата Нобелевской премии мира, а 12 октября станет известен лауреат премии по экономическим наукам.