Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк
Шведская академия присудила Нобелевскую премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020
The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C
77-летняя писательница признана одним из самых выдающихся поэтов современной американской литературы. В сообщении нобелевского комитета говорится, что премию ей вручили «за её безошибочный поэтический голос, суровой красотой делающий индивидуальное существование универсальным».
Интересно, что букмекеры не включали Луизу Глюк в пятёрку фаворитов. Шансы Мариз Конде, Людмилы Улицкой, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд и Нгуги Ва Тхионго они оценивали гораздо выше.
Профессор английского языка в Йельском университете (Нью-Хейвен, Коннектикут) Луиза Глюк также является членом Американской академии искусств и литературы и лауреатом Пулитцеровской премии за поэзию (1993).
Уже известны лауреаты Нобелевской премии по медицине, физике и химии. 9-го октября объявят лауреата Нобелевской премии мира, а 12 октября станет известен лауреат премии по экономическим наукам.
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