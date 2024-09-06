Юлии Пересильд и Авангарду Леонтьеву вручили премию Корша

Российские актеры Юлия Пересильд и Авангард Леонтьев стали лауреатами премии Корша, сообщает ТАСС.

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Торжественное мероприятие по вручению наград прошло в Театре Наций. Премия посвящена русскому антрепренеру Фёдору Коршу – основателю театра, здание которого сейчас занимает учреждение.

Пересильд была отмечена в номинации «Гордость», а Леонтьев в категории Мужество».

Вручал награды художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Ранее в Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Василий Батанов
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