Юлии Пересильд и Авангарду Леонтьеву вручили премию Корша
6 сентября 202410:30
Российские актеры Юлия Пересильд и Авангард Леонтьев стали лауреатами премии Корша, сообщает ТАСС.
Торжественное мероприятие по вручению наград прошло в Театре Наций. Премия посвящена русскому антрепренеру Фёдору Коршу – основателю театра, здание которого сейчас занимает учреждение.
Пересильд была отмечена в номинации «Гордость», а Леонтьев в категории Мужество».
Вручал награды художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
Ранее в Москве вручили театральную премию «Гвоздь сезона», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru