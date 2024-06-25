«Нужны 10 лучших!»: Член жюри «Золотой маски» Галахова о недостатках премии

«Реформирование национальной премии «Золотая маска» - острая необходимость, если она таковой пытается быть. «Оскаризация» премии с номинациями «Лучший актер», «Лучший режиссер» и прочими - это от лукавого. Театральная Россия настолько многообразна, что мы заведомо идем на неправду, выделяя одного и говоря, что он лучший. Почему бы нам не воспользоваться опытом немецкого фестиваля? Там нет одного лучшего спектакля, там есть десять лучших. Мне отвечали, что после радикальных перемен спонсоры не дадут денег на проведение премии. Значит, пусть будет меньше денег! Надеюсь, что у нового председателя премии Владимира Машкова хватит энергии на изменения, он обещал рассмотреть эти вопросы», - сказала она.

За 2022–2023 годы лучшим драматическим спектаклем большой формы стал "Муть. Мухаджиры" Татарского театра им. Г. Камала (Казань), малой формы - постановка "Генерал и его семья" Театра им. Е. Вахтангова. Премия за лучшую работу режиссера досталась Льву Додину за спектакль "Чайка" Санкт-Петербургского Малого драматического театра.

Награду за лучшую женскую роль в номинации "Драма" получила Илона Маркарова за роль в "Крысолове" Санкт-Петербургского "Театро Ди Капуа". За лучшую мужскую роль в драме отмечен Алан Албегов за Короля Лира в постановке Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева (Владикавказ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

