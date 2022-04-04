Netflix и Sony приостановили проекты с Уиллом Смитом после инцидента на «Оскаре»
Стриминговый сервис Netflix и корпорация Sony приостановили съемки проектов с участием американского актера Уилла Смита после того, как он ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар» комика Криса Рока, который оскорбительно пошутил в адрес жены знаменитости. Об этом сообщает американский журнал Hollywood Reporter.
По данным источника, после случившегося представители Netflix приняли решение отодвинуть на второй план съемки фильма «Fast and Loose», в котором Смит должен был сыграть главную роль. За неделю до инцидента в проекте отказался участвовать режиссер Дэвид Литч.
Компания Sony также приостановила съемки фильма «Плохие парни 4». Отмечается, что работа над другими проектами тоже может быть прекращена.
До этого Уилл Смит заявил, что покинул американскую киноакадемию.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Смит поступил по-мужски, ударив комика Криса Рока за спорную шутку о жене Джаде Пинкетт-Смит во время церемонии вручения «Оскара».
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