Netflix и Sony приостановили проекты с Уиллом Смитом после инцидента на «Оскаре»

Стриминговый сервис Netflix и корпорация Sony приостановили съемки проектов с участием американского актера Уилла Смита после того, как он ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар» комика Криса Рока, который оскорбительно пошутил в адрес жены знаменитости. Об этом сообщает американский журнал Hollywood Reporter.

По данным источника, после случившегося представители Netflix приняли решение отодвинуть на второй план съемки фильма «Fast and Loose», в котором Смит должен был сыграть главную роль. За неделю до инцидента в проекте отказался участвовать режиссер Дэвид Литч.

Компания Sony также приостановила съемки фильма «Плохие парни 4». Отмечается, что работа над другими проектами тоже может быть прекращена.