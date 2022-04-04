Netflix и Sony приостановили проекты с Уиллом Смитом после инцидента на «Оскаре»

Стриминговый сервис Netflix и корпорация Sony приостановили съемки проектов с участием американского актера Уилла Смита после того, как он ударил ведущего церемонии вручения премии «Оскар» комика Криса Рока, который оскорбительно пошутил в адрес жены знаменитости. Об этом сообщает американский журнал Hollywood Reporter.

По данным источника, после случившегося представители Netflix приняли решение отодвинуть на второй план съемки фильма «Fast and Loose», в котором Смит должен был сыграть главную роль. За неделю до инцидента в проекте отказался участвовать режиссер Дэвид Литч.

Компания Sony также приостановила съемки фильма «Плохие парни 4». Отмечается, что работа над другими проектами тоже может быть прекращена.

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До этого Уилл Смит заявил, что покинул американскую киноакадемию.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Смит поступил по-мужски, ударив комика Криса Рока за спорную шутку о жене Джаде Пинкетт-Смит во время церемонии вручения «Оскара».

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ФОТО: РИА Новости
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