Уилл Смит сообщил о завершении съемок фильма «Плохие парни - 4»

Актер опубликовал фотографию со своим коллегой Мартином Лоуренсом. По его словам, картина получилась «волшебной».

Смит сообщил, что новая часть выйдет 7 июня. При этом детали сюжета до сих пор неизвестны.

В декабре актер заявил о готовности сценария сиквела постапокалиптического боевика «Я - легенда». За основу взят альтернативный финал, где герой Смита выживает и покидает зараженный Нью-Йорк, отмечает «Радиоточка НСН».

