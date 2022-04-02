Уилл Смит покинул американскую киноакадемию

Ранее Смит во время церемонии вручения кинопремии ударил по лицу ведущего мероприятия комика Криса Рока, который пошутил о супруге голливудской звезды Джаде Пинкетт-Смит. Позже Уилл Смит извинился за свои действия; киноакадемия начала против него дисциплинарное разбирательство.

«Я не оправдал доверия со стороны академии. Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным», — заявил актер.

По данным CNN, меры в отношении Уилла Смита могут избрать на заседании совета управляющих киноакадемией, которое намечено на 18 апреля. В частности, членство артиста в Академии может быть приостановлено или аннулировано.

