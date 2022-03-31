Комик Крис Рок впервые прокомментировал инцидент с Уиллом Смитом на «Оскаре»

Американский актер Крис Рок в ходе своего стендап-шоу впервые публично высказался об инциденте с Уиллом Смитом на церемонии вручения «Оскара». Об этом пишет Variety.

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Ранее во время церемонии вручения кинопремии, ведущим которой был Рок, Смит дал коллеге пощечину за шутку о своей супруге Джаде Пинкетт-Смит. Позже Уилл Смит извинился за свой поступок, пишет «Свободная пресса».

«Я все еще пытаюсь осознать то, что произошло. Так что когда-нибудь я расскажу об этом дерьме. И это будет серьезно и смешно», — заявил Рок во время выступления.

После некоторые фанаты комика начали скандировать «К черту Уилла Смита!», однако Рок проигнорировал выкрики и продолжил шоу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыОскар
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