Фильм «Хроники Нарнии» начнут снимать в 2024 году

Глава Netflix Film Скотт Стубер заявил, что режиссером нового фильма по мотивам цикла романов «Хроники Нарнии» станет Грета Гервиг. Его слова приводит Collider.

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Съемки фильма начнутся в следующем году. Уточняется, что Гервиг будет работать над двумя картинами.

Сама режиссер призналась, что видеть кошмары во время работы над новым проектом. При этом она не сказала, о каком проекте идет речь.

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ФОТО: РИА Новости
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