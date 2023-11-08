Фильм «Хроники Нарнии» начнут снимать в 2024 году
8 ноября 202318:59
Глава Netflix Film Скотт Стубер заявил, что режиссером нового фильма по мотивам цикла романов «Хроники Нарнии» станет Грета Гервиг. Его слова приводит Collider.
Съемки фильма начнутся в следующем году. Уточняется, что Гервиг будет работать над двумя картинами.
Сама режиссер призналась, что видеть кошмары во время работы над новым проектом. При этом она не сказала, о каком проекте идет речь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru