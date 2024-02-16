Уилл Смит исполнит роль ветерана войны в Ираке в новом фильме
Американский актер Уилл Смит получил главную роль в фильме «Сахарные бандиты», сообщила газета Daily Mail.
Смит исполнит роль вышедшего в отставку ветерана войны в Ираке. Картина расскажет о его борьбе с бостонскими наркоторговцами.
Фильм основан на книге писателя Чака Хогана «Дьяволы в изгнании». Он же выступил режиссером и сценаристом.
Роль стала первым крупным проектом Смита после фильма «Освобождение» режиссера Антуана Фукуа.
В декабре Смит объявил о готовности сценария второй части фантастического боевика «Я - легенда». За основу сценария взят альтернативный финал, в котором главный герой выживает и покидает зараженный Нью-Йорк, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru