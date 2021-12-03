Кехман объявил о переименовании МХАТ имени Горького

Московскому Художественному академическому театру (МХАТ) имени Горького вернут историческое название. Об этом заявил генеральный директор учреждения Владимир Кехман.

Кехман прокомментировал возможность объединения МХТ и МХАТ

Слова гендиректора МХАТ приводит ТАСС. Как отметил Кехман, театр переименуют в Художественный театр — МХАТ имени Горького.

«Более того, МХАТ Горького будет просто "Художественным театром". Это произойдет уже в следующем году», — добавил гендиректор.

Ранее Кехман высказался о возможном слиянии МХАТ имени Горького с МХТ имени Чехова. Гендиректор театра подчеркнул, что такое решение может принять только Минкультуры после предварительных консультаций. Вместе с тем, по словам Кехмана, он хотел бы, чтобы воссоединение театров увидела бывший худрук МХАТ 88-летняя Татьяна Доронина. Кехман пояснил, что объединение разделившихся в 1987 году театров было мечтой народной артистки.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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