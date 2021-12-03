Кехман объявил о переименовании МХАТ имени Горького
Московскому Художественному академическому театру (МХАТ) имени Горького вернут историческое название. Об этом заявил генеральный директор учреждения Владимир Кехман.
Слова гендиректора МХАТ приводит ТАСС. Как отметил Кехман, театр переименуют в Художественный театр — МХАТ имени Горького.
«Более того, МХАТ Горького будет просто "Художественным театром". Это произойдет уже в следующем году», — добавил гендиректор.
Ранее Кехман высказался о возможном слиянии МХАТ имени Горького с МХТ имени Чехова. Гендиректор театра подчеркнул, что такое решение может принять только Минкультуры после предварительных консультаций. Вместе с тем, по словам Кехмана, он хотел бы, чтобы воссоединение театров увидела бывший худрук МХАТ 88-летняя Татьяна Доронина. Кехман пояснил, что объединение разделившихся в 1987 году театров было мечтой народной артистки.
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