Учитель объяснил, почему его дочь Анна Пересильд не появится в сериале «Плевако»

По его словам, это было связано не только с тем, что Пересильд-младшая в это время снималась в нашумевшем сериале «Слово пацана», но и с плотным графиком 15-летней юной актрисы.

При этом Учитель добавил, что его дочь по-прежнему советуется с родителями при выборе ролей.

Ранее Анна Пересильд получила главную роль в мюзикле «Алиса в стране чудес». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

