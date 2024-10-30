Учитель объяснил, почему его дочь Анна Пересильд не появится в сериале «Плевако»
На премьере сериала «Плевако» продюсер проекта, режиссер Алексей Учитель, рассказал, почему его дочь от актрисы Юлии Пересильд Анна Пересильд не появится в многосерийном фильме про знаменитого адвоката.
По его словам, это было связано не только с тем, что Пересильд-младшая в это время снималась в нашумевшем сериале «Слово пацана», но и с плотным графиком 15-летней юной актрисы.
При этом Учитель добавил, что его дочь по-прежнему советуется с родителями при выборе ролей.
Ранее Анна Пересильд получила главную роль в мюзикле «Алиса в стране чудес». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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