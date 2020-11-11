Ученые выяснили, что «спойлеры» не вредят кассовым сборам кинолент
Исследователи из Университета Западного Онтарио и Университета Хьюстона в США в результате анализа пришли в выводу, что рецензии с пересказанными сюжетными поворотами не влияют на кассовые сборы фильмов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ученые провели исследование на киноматериале, отснятом и выпущенном в прокат с 2013 по 2017 годы, также в поле изучения попали рецензии на самой крупной в США платформе для кинолюбителей IMDb. Результаты исследования показали, что наличие спойлеров влияет на те фильмы, которые сняты режиссерами с небольшой популярностью, и зрители которых могут сомневаться в качестве такого кино.
Кроме того, стало известно, что спойлеры приносят большие сборы фильмам с низким рекламным бюджетом. По заключению исследователей, подобные рецензии могут быть полезными, однако ученые предупредили, что об их наличии лучше сообщать заранее, так как зритель должен иметь право выбора не узнавать сюжет кино до просмотра.
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