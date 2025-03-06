«Ученикам засоряют мозг»: Андреасян высказался после скандала в киноколледже

Режиссер Сарик Андреасян после скандала на лекции в московском киноколледже №40 заявил, что его спровоцировали, и пожелал студентам «хорошего воспитания». Об этом он написал в своем Тelegram-канале.

Ранее кинематографист на встрече с учащимися заявил, что ненавидит авторское кино, «[режиссер Андрей] Тарковский — это ужасно», подчеркнул, что не готов обсуждать это и покинул лекцию, напоминает 360.ru.

Комментируя случившееся, Андреасян рассказал, что на встречу его попросил приехать друг, сын которого учится в этом колледже. По словам режиссера, он не представлял, к какой аудитории идет.

«Я считаю, что именно из-за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из-за этих киношкол... дефицит кадров... Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит», - высказался Андреасян.

Режиссер заявил, что «ученикам засоряют мозг», и в подобных учебных заведениях «воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну». По словам Андреасяна, он ошибся, решив «честно вести разговор с теми, кто на это не готов». Режиссер пожелал студентам хорошего воспитания, а себе – «лучше управлять гневом».

Также режиссер ответил несогласным с ним коллегам.

«Время все расставит на свои места... И если всем остальным кинематографистам так претит мысль, что они работают для зрителя, то мне это только на руку. Отправляйте свои фильмы на фестивали, а я буду купаться в зрительской любви!» - добавил Андреасян.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в эфире НСН заявил, что критика Андреасяна в адрес Тарковского выглядит жалко, «творчество Андреасяна - все прошлое и будущее творчество - не стоит и пяти минут фильма Тарковского».

