Участники «Голубого огонька» нарушат предписания Роспотребнадзора

«Голубой огонек» пройдет в привычном формате, артисты будут на шоу без масок, заявил режиссер программы Сергей Широков.

«В кадрах никого в масках не будет. Зачем? Люди и так устали, это не нужно», ― отметил собеседник «Радио 1».

Вместе с тем Широков добавил, что при подготовке к съемкам соблюдаются все санитарные нормы. «Мы сдаём утром и вечером тесты. У нас беспрецедентный контроль за съёмочной группой и за всеми, кто заходит на площадку», - рассказал Широков.

Ранее Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от участие в новогодних программах, чтобы привлечь внимание к резкому падению доходов артистов.

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ФОТО: pixabay.com
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