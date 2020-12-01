Участники «Голубого огонька» нарушат предписания Роспотребнадзора

«Голубой огонек» пройдет в привычном формате, артисты будут на шоу без масок, заявил режиссер программы Сергей Широков.



«В кадрах никого в масках не будет. Зачем? Люди и так устали, это не нужно», ― отметил собеседник «Радио 1».



Вместе с тем Широков добавил, что при подготовке к съемкам соблюдаются все санитарные нормы. «Мы сдаём утром и вечером тесты. У нас беспрецедентный контроль за съёмочной группой и за всеми, кто заходит на площадку», - рассказал Широков.



Ранее Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от участие в новогодних программах, чтобы привлечь внимание к резкому падению доходов артистов.

