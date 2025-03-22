Участника «Интервидения» от России еще не выбрали
Артист, который будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2025 году, ещё не определен. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора департамента маркетинга и коммуникаций «Интервидения» Анастасию Григорьеву.
По ее словам, участник конкурса от РФ еще точно не определен и официальный анонс будет позже.
Ранее сообщалось, что певец и заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) будет представлять Россию на «Интервидение».
Конкурс «Интервидение» в 2025 году пройдет в Москве и Московской области, соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, свое участие в конкурсе подтвердили уже более 20 стран.
Российское правительство выделило на подготовку и проведение «Интервидения» 750 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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