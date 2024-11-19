Участник «Уральских пельменей» рассказал о номерах, не попадающих в эфир
У проект «Уральские пельмени» есть номера, которые не попадают в телевизионный эфир. Об этом в интервью YouTube-каналу «Предельник» заявил участник коллектива Сергей Исаев.
По его словам, такие номера не связаны с политикой и не поднимают серьёзные проблемы.
«Мы примерно понимаем, что мы это написали и мы это покажем только на зрителя, что этого в эфире не будет... и мы стараемся уже изначально такие шутки убрать, чтобы они не рушили концепцию», — рассказал Исаев.
Ранее актёр и телеведущий Сергей Светлаков заявил, что ушёл из «Уральских пельменей» из-за конфликта с одним из участников команды, которого уже нет в проекте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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