Участник «Уральских пельменей» рассказал о номерах, не попадающих в эфир

У проект «Уральские пельмени» есть номера, которые не попадают в телевизионный эфир. Об этом в интервью YouTube-каналу «Предельник» заявил участник коллектива Сергей Исаев.

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По его словам, такие номера не связаны с политикой и не поднимают серьёзные проблемы.

«Мы примерно понимаем, что мы это написали и мы это покажем только на зрителя, что этого в эфире не будет... и мы стараемся уже изначально такие шутки убрать, чтобы они не рушили концепцию», — рассказал Исаев.

Ранее актёр и телеведущий Сергей Светлаков заявил, что ушёл из «Уральских пельменей» из-за конфликта с одним из участников команды, которого уже нет в проекте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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