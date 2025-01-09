Участник шоу «Танцы» на ТНТ погиб на Украине

Украинский танцор и хореограф Владимир Раков погиб в зоне проведения спецоперации, об этом написала в соцсетях его коллега Галина Пеха.

Она уточнила, что Раков погиб 6 января «во время выполнения боевого задания».

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По данным «РБК-Украина», молодой человек служил во втором стрелковом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Танцор родился в Евпатории. В 2013 году он стал победителем украинского проекта «Танцуют все!», а в 2019 году участвовал в шестом сезоне российского шоу «Танцы» на ТНТ, где дошел до финала, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияПолитикаУкраина

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