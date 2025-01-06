В зоне СВО погиб автор текстов песен для российских «звезд» Гегельский

В зоне проведения специальной военной операции погиб поэт, автор текстов песен для «звезд» российской эстрады Олег Гегельский, сообщает RT со ссылкой на его супругу Полину.

По ее словам, 3 декабря он попал под артобстрел во время выполнения боевых задач. Мужчине было 60 лет.

Гегельский подписал контракт с Минобороны в сентябре 2024 года. Он служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Ранее редактор телеканала «Известия» Елисеев погиб в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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