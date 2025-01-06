В зоне СВО погиб автор текстов песен для российских «звезд» Гегельский
6 января 202501:02
В зоне проведения специальной военной операции погиб поэт, автор текстов песен для «звезд» российской эстрады Олег Гегельский, сообщает RT со ссылкой на его супругу Полину.
По ее словам, 3 декабря он попал под артобстрел во время выполнения боевых задач. Мужчине было 60 лет.
Гегельский подписал контракт с Минобороны в сентябре 2024 года. Он служил в 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку седьмой гвардейской десантно-штурмовой дивизии.
Ранее редактор телеканала «Известия» Елисеев погиб в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский матом ответил на вопрос о санкциях против России
- В зоне СВО погиб автор текстов песен для российских «звезд» Гегельский
- В Кировской области под завалами дома обнаружили восьмого погибшего
- Во Владимире издевавшегося над учениками тренера спортшколы проверит СК
- Появилось видео уничтожения дроном танков ВСУ под Курском
- СМИ: ХАМАС согласился освободить 34 заложников
- СМИ: Австрийское правительство сформируют сторонники снятия санкций с России
- ПВО РФ отразили атаку украинских дронов в двух областях России
- СМИ: Исламистские власти Сирии заретушировали фото Бербок после ее визита в Дамаск
- Восемь человек пропали без вести при пожаре в доме пенсионеров под Кировом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru