Участник «Новой Фабрики звезд» Лео Канделаки снялся в новом сезоне «Монастыря»

Уточняется, что Лео Канделаки исполнит роль Миши Стацкого, с детства стремящегося завоевать признание очень успешного отца и доказать состоятельность. Егор Корешков сыграет отца Федора — священника с современным взглядом на мир, а Сабина Ахмедова в сериале воплотит образ талантливой джазовой певицы Кати, которая тяжело переживает болезнь сестры.

Также во втором сезоне к своим ролям в проекте вернулись Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский, Светлана Иванова и Диана Енакаева. Над продолжением работают автор идеи и шоураннер Александра Ремизова, а также режиссер и соавтор сценария Сергей Попов.

На данный момент в Москве продолжаются съемки проекта. Второй сезон сериала, состоящий из шести эпизодов, выйдет в 2025 году, через три года после премьеры первого сезона, который посмотрели свыше 4,4 миллионов подписчиков. Зрительский рейтинг проекта составил 7.4.

Ранее сообщалось, что к актерскому составу также присоединяться Игорь Верник, Влада Лукина и Полина Маликова, передает «Радиоточка НСН».

