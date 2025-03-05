Участник «Новой Фабрики звезд» Лео Канделаки снялся в новом сезоне «Монастыря»
Участник «Новой Фабрики звезд» Лео Канделаки и актеры Егор Корешков и Сабина Ахмедова присоединились к актерскому составу сериала «Монастырь», сообщили в пресс-службе «Кинопоиска».
Уточняется, что Лео Канделаки исполнит роль Миши Стацкого, с детства стремящегося завоевать признание очень успешного отца и доказать состоятельность. Егор Корешков сыграет отца Федора — священника с современным взглядом на мир, а Сабина Ахмедова в сериале воплотит образ талантливой джазовой певицы Кати, которая тяжело переживает болезнь сестры.
Также во втором сезоне к своим ролям в проекте вернулись Марк Эйдельштейн и Филипп Янковский, Светлана Иванова и Диана Енакаева. Над продолжением работают автор идеи и шоураннер Александра Ремизова, а также режиссер и соавтор сценария Сергей Попов.
На данный момент в Москве продолжаются съемки проекта. Второй сезон сериала, состоящий из шести эпизодов, выйдет в 2025 году, через три года после премьеры первого сезона, который посмотрели свыше 4,4 миллионов подписчиков. Зрительский рейтинг проекта составил 7.4.
Ранее сообщалось, что к актерскому составу также присоединяться Игорь Верник, Влада Лукина и Полина Маликова, передает «Радиоточка НСН».
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