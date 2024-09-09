Участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова
Клуб веселых и находчивых (КВН) осиротеет после смерти телеведущего Александра Маслякова, в память о нем нельзя забывать об игре, заявил бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.
«Это большая-большая трагедия, потому что для меня это человек, который сыграл в жизни одну из самых значимых ролей, дал мне дорогу в жизнь. Многие склонны недооценивать КВН, считая, что это просто телепередача или шоу. На самом деле это большая школа», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Тарбаева, Масляков был человечным и не стремился создать дистанцию в общении с участниками КВН. При этом после разговоров с телеведущим у депутата оставалось ощущение, что с ним «поговорила вселенная».
Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман рассказал «Радиоточке НСН», что Масляков был высочайшей школой для многих выходцев из КВН и все лучшие шутки легендарной программы всегда будут ассоциироваться именно с ним.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: ВСУ потеряли до 620 человек за сутки в Курской области
- Участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова
- Системы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ в Курской и Белгородской областях
- «Сегун» выиграл 14 наград «Эмми» и установил рекорд премии
- Поверенный в делах Украины в Грузии был уволен за покупку стиральных машин
- СМИ: Ведущего КВН Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище
- ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта
- Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову
- В Ozon рассказали о запуске новой опции «Публичный профиль»
- ВС РФ освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru