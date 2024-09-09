Участник КВН Сангаджи Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова

Клуб веселых и находчивых (КВН) осиротеет после смерти телеведущего Александра Маслякова, в память о нем нельзя забывать об игре, заявил бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев.

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«Это большая-большая трагедия, потому что для меня это человек, который сыграл в жизни одну из самых значимых ролей, дал мне дорогу в жизнь. Многие склонны недооценивать КВН, считая, что это просто телепередача или шоу. На самом деле это большая школа», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Тарбаева, Масляков был человечным и не стремился создать дистанцию в общении с участниками КВН. При этом после разговоров с телеведущим у депутата оставалось ощущение, что с ним «поговорила вселенная».

Ранее телевизионный обозреватель Александр Мельман рассказал «Радиоточке НСН», что Масляков был высочайшей школой для многих выходцев из КВН и все лучшие шутки легендарной программы всегда будут ассоциироваться именно с ним.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:КВНТелеведущийСмерть

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