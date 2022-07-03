Юбилейный концерт группы «Руки вверх» посетили более 70 тысяч человек

Группа «Руки вверх» 2 июля дала главный концерт стадионного тура в честь своего 25-летия, сообщает ТАСС.

Группа «Руки вверх» выпустила «Deep House»

Коллектив представил поклонникам трехчасовое шоу, в которое вошли известные песни. Фронтмен группы Сергей Жуков сообщил, что все билеты в «Лужники» раскуплены, а отпраздновать юбилей пришли 72 тыс. человек.

Поздравить «Руки вверх» пришли рэп-дуэт HammAli&Navai и певица Клава Кока.

Песню «18 мне уже» Жуков спел на бис.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» отмечал, что в 1990-е гг. у каждого проекта, будь то бизнес или музыкальная группа, была так называемая «крыша», без которой выжить было невозможно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из социальных сетей Сергея Жукова
ТЕГИ:КонцертМузыканты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры