Юбилейный концерт группы «Руки вверх» посетили более 70 тысяч человек
Группа «Руки вверх» 2 июля дала главный концерт стадионного тура в честь своего 25-летия, сообщает ТАСС.
Коллектив представил поклонникам трехчасовое шоу, в которое вошли известные песни. Фронтмен группы Сергей Жуков сообщил, что все билеты в «Лужники» раскуплены, а отпраздновать юбилей пришли 72 тыс. человек.
Поздравить «Руки вверх» пришли рэп-дуэт HammAli&Navai и певица Клава Кока.
Песню «18 мне уже» Жуков спел на бис.
Ранее лидер группы «Руки Вверх!» отмечал, что в 1990-е гг. у каждого проекта, будь то бизнес или музыкальная группа, была так называемая «крыша», без которой выжить было невозможно.
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