Юбилейный концерт группы «Руки вверх» посетили более 70 тысяч человек

Коллектив представил поклонникам трехчасовое шоу, в которое вошли известные песни. Фронтмен группы Сергей Жуков сообщил, что все билеты в «Лужники» раскуплены, а отпраздновать юбилей пришли 72 тыс. человек.

Поздравить «Руки вверх» пришли рэп-дуэт HammAli&Navai и певица Клава Кока.

Песню «18 мне уже» Жуков спел на бис.

Ранее лидер группы «Руки Вверх!» отмечал, что в 1990-е гг. у каждого проекта, будь то бизнес или музыкальная группа, была так называемая «крыша», без которой выжить было невозможно.

