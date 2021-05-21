Пригожин: «Евровидению» не хватает хулиганского куража Моргенштерна!
Продюсер заявил в эфире НСН, что эпатажный рэпер понравился бы европейской публике гораздо больше, чем Манижа.
Продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вместо Манижи на Евровидение можно было бы послать Моргенштерна, но с нематерной песней.
«Если хотите похитовать, дать всем фору и поржать, отправляйте Моргенштерна! Выступление будет в стиле «а сейчас для куражу я вам попу покажу». Я сам ненавижу все, что они делают, я не сторонник такого творчества, но с точки зрения музыки и битов, все в десятку. Молодежь такое любит. Надо просто убрать из текста мат и все!» - отметил он.
А песню Манижи продюсер назвал плохой, несмотря на то, что номер поставлен достаточно интересно.
«Я не понимаю эту песню. Что за хрень? Может быть, я отсталый уже. В прошлом году даже у критиков не было негативных отзывов. Группа Little Big была идеальной по всем параметрам. С точки зрения пиара и промо номер Манижи хорош, она его получит в полном объеме. Чем негативнее, тем больше говорят. Мне кажется, после Евровидения Маниже важно выйти с хорошим хитом. Если у них в ближайшее время появится какой-то боевик, то продолжение будет хорошим. Если нет – все труды напрасны», - уверен Пригожин.
Основная проблема в том, что у Манижи нет шансов понравится западной публике, считает он.
«Лет 40 назад старому поколению иностранцев всё русское и дагестанское нравилось: фольклор, лезгинка и прочее. Они понимали самоидентификацию нашей страны. Сегодня, когда все изменилось, все поют современную музыку – хип-хоп, рэп, а нужно искать какой-то особый мелодический ход. У нас много хороших композиторов. Конечно, мы не можем застопориться на пяти авторах, но один из них, например, Дробыш или Макс Фадеев могли бы что-то придумать, если бы им заранее сказали», - возмутился продюсер.
Сегодня Моргенштерн выпустили новый альбом с названием «Million Dollar: Happiness». Альбом Моргенштерна выпустил лейбл Atlantic Records Russia, глава которого Бахтияр Алиев утверждает, что певец получил за свою работу миллион долларов. Ранее ту же информацию озвучил и сам Моргенштерн.
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