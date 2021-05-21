Пригожин: «Евровидению» не хватает хулиганского куража Моргенштерна!

Продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что вместо Манижи на Евровидение можно было бы послать Моргенштерна, но с нематерной песней.

«Если хотите похитовать, дать всем фору и поржать, отправляйте Моргенштерна! Выступление будет в стиле «а сейчас для куражу я вам попу покажу». Я сам ненавижу все, что они делают, я не сторонник такого творчества, но с точки зрения музыки и битов, все в десятку. Молодежь такое любит. Надо просто убрать из текста мат и все!» - отметил он.

А песню Манижи продюсер назвал плохой, несмотря на то, что номер поставлен достаточно интересно.

«Я не понимаю эту песню. Что за хрень? Может быть, я отсталый уже. В прошлом году даже у критиков не было негативных отзывов. Группа Little Big была идеальной по всем параметрам. С точки зрения пиара и промо номер Манижи хорош, она его получит в полном объеме. Чем негативнее, тем больше говорят. Мне кажется, после Евровидения Маниже важно выйти с хорошим хитом. Если у них в ближайшее время появится какой-то боевик, то продолжение будет хорошим. Если нет – все труды напрасны», - уверен Пригожин.

Основная проблема в том, что у Манижи нет шансов понравится западной публике, считает он.