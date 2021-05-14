У закрытого сериала «Друзья» появилась новая серия

Известный телесериал «Друзья», который выходил в эфир с 1994 по 2004 годы, получил продолжение - зрителей ждет новый эпизод, сообщает ТАСС.

Джастин Бибер присоединится к «Друзьям»

Согласно трейлеру, в нем присутствуют все полюбившиеся зрителю герои, а также приглашенные звезды. В продолжении снялся Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, K-pop группа BTS, Леди Гага и другие.

HBO Max представит специальный выпуск «Друзья: воссоединение» 27 мая.

Как сообщалось, Бибер – большой поклонник сериала «Друзья», не смотря на то, что шоу закончилось, когда певцу было всего 10 лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Сериалы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры