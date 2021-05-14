У закрытого сериала «Друзья» появилась новая серия
Известный телесериал «Друзья», который выходил в эфир с 1994 по 2004 годы, получил продолжение - зрителей ждет новый эпизод, сообщает ТАСС.
Согласно трейлеру, в нем присутствуют все полюбившиеся зрителю герои, а также приглашенные звезды. В продолжении снялся Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, K-pop группа BTS, Леди Гага и другие.
HBO Max представит специальный выпуск «Друзья: воссоединение» 27 мая.
Как сообщалось, Бибер – большой поклонник сериала «Друзья», не смотря на то, что шоу закончилось, когда певцу было всего 10 лет.
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