Джастин Бибер присоединится к «Друзьям»
Канадский певец Джастин Бибер появится в специальном выпуске сериала «Друзья». Подробности сюжета не сообщаются, известно, что Бибер появится в таком же нелепом костюме на Хеллоуин, что и Росс Геллер, которого играет Дэвид Швиммер. Об этом пишет The Sun.
Издание отмечает, что Бибер – большой поклонник сериала «Друзья», не смотря на то, что шоу закончилось, когда певцу было всего 10 лет.
Съемки дополнительной серии «Друзей» возобновились в начале апреля после того, как были остановлены в феврале из-за пандемии коронавируса.
Премьера специального выпуска «Друзей», в котором соберется весь оригинальный актерский состав, запланирована на май 2021 года.
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