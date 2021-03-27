У Скриптонита новый альбом вышел раньше официального релиза

Выход шестого альбома рэпера Скриптонита «Свистки и бумажки» опередил выпуск официального релиза, запланированного на 30 марта. Сборник стал доступен в нескольких странах из-за технической ошибки при отгрузке альбома, пояснил в своем Instagram музыкант.

«По этой причине мы приняли решение сделать официальный релиз альбома «Свистки и бумажки» сегодня», — написал исполнитель.

«Свистки и бумажки» состоит из 15 треков. В альбом вошли композиции «Рамок нет», созданные совместно с Федуком и «Лепесток» - с дуэтом «Сестры».

Шестой альбом Скриптонита доступен на Apple Music.

Ранее рэпер вошел в пятерку самых прослушиваемых исполнителей наряду с kizaru, Моргенштерном, ЛСП и Boulevard Depo.

