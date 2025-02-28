Минздрав: В России спасают более 83% детей с онкологией
Более 80% детей с онкологическими заболеваниями в России удается спасти. Об этом заявила замминистра здравоохранения Евгения Котова.
Как отметила замглавы Минздрава, успехи отечественных специалистов по детской онкологии признаны во всем мире.
«Мы имеем лидирующий показатель по ряду нозологий выживаемости детей - в пределах 98-99%, а общая выживаемость превышает 83%», - цитирует Котову РИА Новости.
По словам замминистра, в РФ растет число трансплантаций костного мозга у детей. За шесть лет оно увеличилось более чем на 20%.
Ранее глава НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что в России средний возраст пациентов с диагнозом «рак» составляет 65 лет, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru