У Евгения Петросяна и его жены родилась дочь

Юморист Евгений Петросян вновь стал отцом, у 78-летнего артиста родилась дочь. Об этом Петросян заявил KP.RU.

Ранее в соцсетях 35-летняя супруга артиста Татьяна Брухунова опубликовала семейное фото. На снимке жена Петросяна держит на руках девочку.

«Мои счастливые 35. И 4 года Вагана», — написала Брухунова.

Супруга юмориста не афишировала беременность и рождение малышки. Имя ребенка не называется.

В беседе с KP.RU Петросян подтвердил появление на свет дочери. Юморист поблагодарил журналистов, поздравивших его с пополнением в семье.

«Я не в праве вам говорить имя, это... у Татьяны надо спрашивать», — отметил Петросян.

При этом артист опроверг информацию о том, что они с женой воспользовались услугами суррогатной матери.

У Евгения Петросяна есть 55-летняя дочь от первого брака Викторина и родившийся в союзе с Брухуновой четырехлетний Ваган.

Ранее стало известно, что актриса Галь Гадот родила дочь. Малышка стала четвертым ребенком звезды фильма «Чудо-женщина» и ее мужа, предпринимателя Ярона Версано, отмечает телеканал «360».

