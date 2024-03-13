У Евгения Петросяна и его жены родилась дочь
Юморист Евгений Петросян вновь стал отцом, у 78-летнего артиста родилась дочь. Об этом Петросян заявил KP.RU.
Ранее в соцсетях 35-летняя супруга артиста Татьяна Брухунова опубликовала семейное фото. На снимке жена Петросяна держит на руках девочку.
«Мои счастливые 35. И 4 года Вагана», — написала Брухунова.
Супруга юмориста не афишировала беременность и рождение малышки. Имя ребенка не называется.
В беседе с KP.RU Петросян подтвердил появление на свет дочери. Юморист поблагодарил журналистов, поздравивших его с пополнением в семье.
«Я не в праве вам говорить имя, это... у Татьяны надо спрашивать», — отметил Петросян.
При этом артист опроверг информацию о том, что они с женой воспользовались услугами суррогатной матери.
У Евгения Петросяна есть 55-летняя дочь от первого брака Викторина и родившийся в союзе с Брухуновой четырехлетний Ваган.
Ранее стало известно, что актриса Галь Гадот родила дочь. Малышка стала четвертым ребенком звезды фильма «Чудо-женщина» и ее мужа, предпринимателя Ярона Версано, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Решетников: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ
- Под Новошахтинском сбили три беспилотника
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
- СМИ: Украина намерена мобилизовать 500 тысяч новобранцев
- СМИ: При атаке БПЛА на Воронеж пострадала кровля магазина
- Тутберидзе потребовала от Тарасовой извиниться за слова о допинге Валиевой
- Симоньян опровергла информацию о том, что ей предложили пост министра культуры
- Игорь Угольников снимет фильм об обороне Тулы
- Суд оштрафовал Google на 4 млн рублей
- В Минстрое заявили о нехватке порядка 1 млн специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru