У «Детства Шелдона» будет еще три сезона

Телеканал CBS заявил о продлении сериала «Детство Шелдона» еще на три сезона: будет снят пятый, шестой и седьмой сезоны. Как заявило руководство канала, ТВ-шоу доминирует в их комедийном телемире с более чем 2,5 миллионами зрителей и «является краеугольным камнем комедийного слота CBS по четвергам».

Сериал «Детство Шелдона» - спин-офф тв-шоу «Теории большого взрыва», премьера, которого состоялась в 2017 году. В 2020 в эфире стартовал четвертый сезон спин-оффа. Официальное заявления о продлении шоу гарантировало выход «Детства Шелдона» до 2024 года.

