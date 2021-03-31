У «Детства Шелдона» будет еще три сезона
Телеканал CBS заявил о продлении сериала «Детство Шелдона» еще на три сезона: будет снят пятый, шестой и седьмой сезоны. Как заявило руководство канала, ТВ-шоу доминирует в их комедийном телемире с более чем 2,5 миллионами зрителей и «является краеугольным камнем комедийного слота CBS по четвергам».
Сериал «Детство Шелдона» - спин-офф тв-шоу «Теории большого взрыва», премьера, которого состоялась в 2017 году. В 2020 в эфире стартовал четвертый сезон спин-оффа. Официальное заявления о продлении шоу гарантировало выход «Детства Шелдона» до 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Глава МИД России пошутил о будущем человечества
- Швеция продлила ограничения из-за коронавируса
- Около тысячи жителей Москвы заразились коронавирусом после вакцинации
- В Австрии призвали вакцинировать «Спутником V» до разрешения ЕС
- Трамп допустил свое участие в выборной кампании 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru