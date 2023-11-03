У Большого театра выстроилась очередь из желающих попасть на балет «Щелкунчик»

У столичных балетоманов уже стало традицией выстраивать долгие очереди за право приобрести билет в Большой театр, как правило, для своих детей.

Спекулянты также собираются на это мероприятие в центре Москвы, чтобы соблазнить менее стойких участников очереди приобрести билет с наценкой.

Ранее стало известно, что так Большой театр борется с перекупщиками билетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

