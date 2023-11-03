У Большого театра выстроилась очередь из желающих попасть на балет «Щелкунчик»
В Москве у касс Большого театра выстроилась огромная очередь балетоманов, сообщают «Известия». Их цель, отстояв в очереди всю ночь, завладеть пластиковым браслетом, дающим право приобрести билет на новогоднее представление – балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.
У столичных балетоманов уже стало традицией выстраивать долгие очереди за право приобрести билет в Большой театр, как правило, для своих детей.
Спекулянты также собираются на это мероприятие в центре Москвы, чтобы соблазнить менее стойких участников очереди приобрести билет с наценкой.
Ранее стало известно, что так Большой театр борется с перекупщиками билетов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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