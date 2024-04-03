У 45-летнего актера из сериала «Солдаты» Юрия Шибанова выпали зубы
Известный по роли в сериале «Солдаты» 45-летний актер Юрий Шибанов остался без зубов. Об этом артист рассказал в беседе с изданием StarHit.
По словам Шибанова, он страдает пародонтитом. Сейчас актер пытается решить проблему на нижней челюсти.
Кроме того, исполнитель роли сержанта Фахрутдинова признался, что у него диагностировали биполярное расстройство. При этом изначально медики поставили диагноз шизофрения, отметил актер.
Ранее стало известно, что у звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова, известного по роли полковника Колобкова, обнаружили рак легкого. Сейчас 61-летний актер проходит противоопухолевую терапию, передает «Радиоточка НСН».
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