У 45-летнего актера из сериала «Солдаты» Юрия Шибанова выпали зубы

Известный по роли в сериале «Солдаты» 45-летний актер Юрий Шибанов остался без зубов. Об этом артист рассказал в беседе с изданием StarHit.

Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

По словам Шибанова, он страдает пародонтитом. Сейчас актер пытается решить проблему на нижней челюсти.

Кроме того, исполнитель роли сержанта Фахрутдинова признался, что у него диагностировали биполярное расстройство. При этом изначально медики поставили диагноз шизофрения, отметил актер.

Ранее стало известно, что у звезды сериала «Солдаты» Романа Мадянова, известного по роли полковника Колобкова, обнаружили рак легкого. Сейчас 61-летний актер проходит противоопухолевую терапию, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БолезньСериалАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры