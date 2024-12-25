«Тяжкий путь»: Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой
Актер и комик Юрий Стоянов признался в интервью с Романом Костомаровым, что не позволил своей дочери Екатерине поступить на актерский факультет, поскольку она была слишком ранимой и чувственной для этой профессии в 17 лет.
Он отметил, что не пожелал бы Екатерине той участи, с которыми сталкиваются его коллеги-женщины для успеха.
«Через какие страдания, через какие неудачи, как тяжело, какой путь… Тяжкий. И нужно иметь такой характер внутренний. Женщина-актриса», - сказал юморист.
Дочь Стоянова Екатерина родилась в 2003 году, когда артисту было уже 46 лет. С самого рождения он был рядом с дочкой и даже присутствовал на родах. Она унаследовала артистизм и склонность к «кривляниям», как называл это сам Стоянов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru