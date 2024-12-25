«Тяжкий путь»: Стоянов объяснил, почему не разрешил дочери стать актрисой

Актер и комик Юрий Стоянов признался в интервью с Романом Костомаровым, что не позволил своей дочери Екатерине поступить на актерский факультет, поскольку она была слишком ранимой и чувственной для этой профессии в 17 лет.

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Он отметил, что не пожелал бы Екатерине той участи, с которыми сталкиваются его коллеги-женщины для успеха.

«Через какие страдания, через какие неудачи, как тяжело, какой путь… Тяжкий. И нужно иметь такой характер внутренний. Женщина-актриса», - сказал юморист.

Дочь Стоянова Екатерина родилась в 2003 году, когда артисту было уже 46 лет. С самого рождения он был рядом с дочкой и даже присутствовал на родах. Она унаследовала артистизм и склонность к «кривляниям», как называл это сам Стоянов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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