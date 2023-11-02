Тяжело болеющий Брюс Уиллис трогательно обратился к супруге
«Крепкий орешек» Брюс Уиллис разместил в своём личном блоге фотографию с супругой Эммой Хеминг.
При этом 68-летний актер, страдающий тяжелым заболеванием — лобно-височной деменцией - оставил под снимком трогательный комментарий.
«Слившись в поцелуе, две души становятся божественными», — написал артист.
Ранее Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за поставленного ему диагноза «афазия». Отмечается, что заболевание характеризуется расстройством речи, что создает проблемы при разговоре, восприятии речи и письме, также ему тяжело узнавать близких и поддерживать с ними общение.
Супруга «Крепкого орешка» рассказала, что диагностированная у Уиллиса лобно-височная деменция прогрессирует, а методов лечения этой болезни на сегодняшний день нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Второй день подряд в Москве регистрируется температурный рекорд
- Бахрейн разорвал экономические отношения с Израилем
- США ввели экспортные ограничения против структур в России и Узбекистане
- ООН: В 2023 году были убиты более 46 журналистов
- Тяжело болеющий Брюс Уиллис трогательно обратился к супруге
- Путин создал Национальный центр исторической памяти
- Дирижер Юрий Темирканов умер на 85 году жизни
- В Армении задержали планировавшую захват госзданий группировку
- Эксперт Семов назвал четыре причины отказа в ипотеке
- IT-эксперт допустил, что пранкерам Вовану и Лексусу помогают власти РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru