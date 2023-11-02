Тяжело болеющий Брюс Уиллис трогательно обратился к супруге

При этом 68-летний актер, страдающий тяжелым заболеванием — лобно-височной деменцией - оставил под снимком трогательный комментарий.

«Слившись в поцелуе, две души становятся божественными», — написал артист.

Ранее Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за поставленного ему диагноза «афазия». Отмечается, что заболевание характеризуется расстройством речи, что создает проблемы при разговоре, восприятии речи и письме, также ему тяжело узнавать близких и поддерживать с ними общение.

Супруга «Крепкого орешка» рассказала, что диагностированная у Уиллиса лобно-височная деменция прогрессирует, а методов лечения этой болезни на сегодняшний день нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

