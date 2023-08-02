СМИ: Тарантино захотел снять больного Брюса Уиллиса в своем последнем фильме
Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино намерен снять в своём последнем фильме «Кинокритик» актёра Брюса Уиллиса, сообщает Daily Express.
Источник издания утверждает, что оскароносный кинодеятель хочет предложить «Крепкому орешку» камео в картине. При этом Тарантино не обидится, если родные откажут ему из-за состояния здоровья актёра.
Ранее Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за поставленного ему диагноза «афазия». Отмечается, что заболевание характеризуется расстройством речи, что создает проблемы при разговоре, восприятии речи и письме.
Супруга актёра Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что на сегодняшний день методов лечения лобно-височной деменции нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минздраве опровергли введение платных медицинских услуг в России
- Толкнувшего подростка под поезд метро мужчину отправили на лечение
- СМИ: Тарантино захотел снять больного Брюса Уиллиса в своем последнем фильме
- Минобороны РФ сообщило об отражении на Донецком направлении 12 атак ВСУ
- МЧС: жара в Москве продлится до понедельника
- Япония расширила список запрещенных к ввозу в Россию товаров
- МО РФ впервые заявило об уничтожении самоходной гаубицы «Богдана» в зоне СВО
- Старовойт: Отрядам народной дружины Курской области выдадут боевое оружие
- В Москве остановили Mercedes с пятью килограммами марихуаны
- Винокур выразил восхищение физической формой Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru