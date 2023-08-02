СМИ: Тарантино захотел снять больного Брюса Уиллиса в своем последнем фильме

Источник издания утверждает, что оскароносный кинодеятель хочет предложить «Крепкому орешку» камео в картине. При этом Тарантино не обидится, если родные откажут ему из-за состояния здоровья актёра.

Ранее Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры из-за поставленного ему диагноза «афазия». Отмечается, что заболевание характеризуется расстройством речи, что создает проблемы при разговоре, восприятии речи и письме.

Супруга актёра Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что на сегодняшний день методов лечения лобно-височной деменции нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

