Легендарный «Тургеневский дуб» не пережил ураган в «Спасское-Лутовиново»

Уникальный дуб, посаженный Иваном Тургеневым в усадьбе «Спасское-Лутовиново», вырвало из земли с корнем. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, этот дуб был не только главной реликвией усадьбы матери Ивана Сергеевича, но и входил в Реестр старовозрастных деревьев России.

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», – написал на официальном сайте музея-заповедника его директор Сергей Ступин.

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В 2021 году 198-летний дуб был признан главным деревом страны. Планировалось, что в феврале будущего года «Тургеневский дуб» станет претендентом на участие в конкурсе «Европейское дерево года». На уроках рисования орловские школьники писали «портрет» этого дерева и снимали под ним видеоролики.

«В ближайшее время эти материалы будут выложены на сайте музея-заповедника. Теперь уже — в память о Тургеневском дубе», - сожалеют в администрации заповедника.

Помимо реликтового дуба, на территории усадьбы «Спасское-Лутовиново» во вторник порывы ветра сломали несколько старых елей, ясеней и берез. Серьёзный урон шквал и ураган нанесли старым деревьям липовой аллеи.

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ФОТО: spasskoye-lutovinovo.ru
ТЕГИ:Заповедник
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