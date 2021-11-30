Легендарный «Тургеневский дуб» не пережил ураган в «Спасское-Лутовиново»
Уникальный дуб, посаженный Иваном Тургеневым в усадьбе «Спасское-Лутовиново», вырвало из земли с корнем. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, этот дуб был не только главной реликвией усадьбы матери Ивана Сергеевича, но и входил в Реестр старовозрастных деревьев России.
«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», – написал на официальном сайте музея-заповедника его директор Сергей Ступин.
В 2021 году 198-летний дуб был признан главным деревом страны. Планировалось, что в феврале будущего года «Тургеневский дуб» станет претендентом на участие в конкурсе «Европейское дерево года». На уроках рисования орловские школьники писали «портрет» этого дерева и снимали под ним видеоролики.
«В ближайшее время эти материалы будут выложены на сайте музея-заповедника. Теперь уже — в память о Тургеневском дубе», - сожалеют в администрации заповедника.
Помимо реликтового дуба, на территории усадьбы «Спасское-Лутовиново» во вторник порывы ветра сломали несколько старых елей, ясеней и берез. Серьёзный урон шквал и ураган нанесли старым деревьям липовой аллеи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Экс-губернатору Фургалу предъявлено окончательное обвинение
- Протаранивший остановку в Рязани водитель грузовика стал фигурнтом уголовного дела
- ВОЗ: Запрет международных поездок не остановит распространение коронавируса
- Столтенберг: РФ недооценивает готовность стран НАТО к введению санкций
- Ростехнадзор проверит сообщение о намеренном повреждении датчиков на «Листвяжной»
- Взрыв кислородного баллона произошел в больнице в Мурманске
- Twitter будет удалять опубликованные без согласия фото и видео
- Дмитрий Губерниев запустил флэшмоб в поддержку хоккеиста Панарина
- Илон Маск заявил о риске банкротства SpaceX
- В Бундестаге не поддерживают идею США остановить «Северный поток 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru