Легендарный «Тургеневский дуб» не пережил ураган в «Спасское-Лутовиново»

Уникальный дуб, посаженный Иваном Тургеневым в усадьбе «Спасское-Лутовиново», вырвало из земли с корнем. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, этот дуб был не только главной реликвией усадьбы матери Ивана Сергеевича, но и входил в Реестр старовозрастных деревьев России.

«Для всех, кто любит Спасское, для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Постоять под его кроной и поклониться ему – по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и мира», – написал на официальном сайте музея-заповедника его директор Сергей Ступин.