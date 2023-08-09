Тюменские кинотеатры первыми в России покажут фильм «Барби»

Тюменское объединение кинотеатров на крыше Gorkiy Cinema × Apes анонсировало показ американского фильма «Барби», которого официального нет в России. Об этом пишет Ura.ru.

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Премьера фильма назначена на 9 августа в 21:15. Билеты раскуплены.

В Apes сообщили, что фильм был найден в Сети и дублирован на русский язык. Качество картинки будет «ниже привычного», уточнил прокатчик.

Министр культуры России Ольга Любимова ранее заявила, что ведомство не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений фильмам «Барби» и «Оппенгеймер», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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