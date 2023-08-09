Тюменские кинотеатры первыми в России покажут фильм «Барби»
Тюменское объединение кинотеатров на крыше Gorkiy Cinema × Apes анонсировало показ американского фильма «Барби», которого официального нет в России. Об этом пишет Ura.ru.
Премьера фильма назначена на 9 августа в 21:15. Билеты раскуплены.
В Apes сообщили, что фильм был найден в Сети и дублирован на русский язык. Качество картинки будет «ниже привычного», уточнил прокатчик.
Министр культуры России Ольга Любимова ранее заявила, что ведомство не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений фильмам «Барби» и «Оппенгеймер», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Было очень мощно»: очевидец описал момент взрыва в Сергиевом Посаде
- Житель Махачкалы рассказал о серьезных повреждениях дома после взрыва газа
- Полковник Макгрегор: при желании российские войска дойдут до Киева
- Франция отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства Нигера
- Гладков: на подлете к Шебекино сбита воздушная цель
- Губернатор Севастополя Развожаев уволил чиновника за покупку автомобиля Citroеn
- В Ставрополье загорелась воинская часть
- Тюменские кинотеатры первыми в России покажут фильм «Барби»
- Гарик Сукачёв обратился к поклонникам после выписки из больницы
- Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru