Тюменские кинотеатры первыми в России покажут фильм «Барби»

Премьера фильма назначена на 9 августа в 21:15. Билеты раскуплены.

В Apes сообщили, что фильм был найден в Сети и дублирован на русский язык. Качество картинки будет «ниже привычного», уточнил прокатчик.

Министр культуры России Ольга Любимова ранее заявила, что ведомство не получало заявок на выдачу прокатных удостоверений фильмам «Барби» и «Оппенгеймер», передает «Радиоточка НСН».

