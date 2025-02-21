Цыпкин допустил, что российскую фантастику от советской отличает пессимизм
Главным отличием российской фантастики от советской является пессимизм, допустил писатель Александр Цыпкин.
«Давайте посмотрим на основные сюжеты сегодня: первое — апокалипсис и что будет после него, второе — нас победил искусственный интеллект, третье — какая-то суперэпидемия, четвертое — нас завоевали инопланетяне», - пояснил он в беседе с NEWS.ru на Форуме будущих технологий.
По его словам, советская фантастика чаще была нацелена на веру в лучшее будущее, фантасты XIX — начала XX века верили, что люди в дальнейшем будут жить лучше. Фантасты начала XXI века же в большей степени разочарованы, понимая, что ничего не получится.
Ранее директор Фонда братьев Стругацких Сергей Арно рассказал «Радиоточке НСН», что российскому кино не хватает фантастических экранизаций, особую любовь зрителя сегодня могут завоевать произведения братьев Стругацких, которые уже успели покорить молодежь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru