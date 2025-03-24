Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»

Лучшим режиссером признан Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»). Актриса Юлия Снигирь получила «Нику» за роль Маргариты в фильме Локшина, при этом приз за лучшую мужскую роль разделили сыгравший Мастера Евгений Цыганов и Юра Борисов за роль в фильме «Кончится лето».

Кинолента также победила в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам». «Нику» за лучший сценарий получили Андрей Кончаловский и Елена Киселева («Смотри на меня»). Лучшим сериалом признали «Плевако» с Сергеем Безруковым режиссера Анны Матисон.

Фильм «Мастер и Маргарита» ранее не получил ни одной номинации на премию «Золотой орел». Кинокритик Давид Шнейдеров говорил «Радиоточке НСН», что это «грандиозная ошибка со стороны академии Михалкова». При этом в главной номинации «Золотого орла» победил «Воздух» Германа.

