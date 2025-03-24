Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»
Экранизация романа Михаила Булгакова получила премию "Ника" сразу в семи номинациях.
Картина режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» получила Национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации лучший игровой фильм, передает с церемонии награждения специальный корреспондент НСН.
В этой номинации также были выдвинуты фильмы «Воздух» Алексея Германа, «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, «Кончится лето» Максима Арбугаева и Владимира Мункуева, а также «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе.
Лучшим режиссером признан Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»). Актриса Юлия Снигирь получила «Нику» за роль Маргариты в фильме Локшина, при этом приз за лучшую мужскую роль разделили сыгравший Мастера Евгений Цыганов и Юра Борисов за роль в фильме «Кончится лето».
Кинолента также победила в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам». «Нику» за лучший сценарий получили Андрей Кончаловский и Елена Киселева («Смотри на меня»). Лучшим сериалом признали «Плевако» с Сергеем Безруковым режиссера Анны Матисон.
Фильм «Мастер и Маргарита» ранее не получил ни одной номинации на премию «Золотой орел». Кинокритик Давид Шнейдеров говорил «Радиоточке НСН», что это «грандиозная ошибка со стороны академии Михалкова». При этом в главной номинации «Золотого орла» победил «Воздух» Германа.
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