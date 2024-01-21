Актриса Вера Алентова представила книгу «Все не случайно»

Презентация состоялась в воскресенье, 21 января. Книга представляет собой автобиографический двухтомник.

По признанию актрисы, история книги началась с того, им с супругом Владимиром Меньшовым предложили написать автобиографический труд. Алентова отметила, что муж внимательно относился к работе над книгой.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр», передает «Радиоточка НСН».

