Актриса Вера Алентова представила книгу «Все не случайно»
Советская и российская актриса театра и кино Вера Алентова представила на форуме-выставке «Россия» свою книгу «Все не случайно». Об этом сообщила пресс-служба выставки.
Презентация состоялась в воскресенье, 21 января. Книга представляет собой автобиографический двухтомник.
По признанию актрисы, история книги началась с того, им с супругом Владимиром Меньшовым предложили написать автобиографический труд. Алентова отметила, что муж внимательно относился к работе над книгой.
Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе рассказал о намерении выпустить третий том мемуаров «Мой театр», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru