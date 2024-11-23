Цискаридзе рассказал, что мечтает поступить на психфак

Ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе признался, что мечтает поступить на факультет психологии. Об этом знаменитый артист балета рассказал на пресс-конференции, посвященной показам балета «Щелкунчик» в исполнении учеников академии в Кремле.

«Моя мечта — поступить на психфак. Несмотря на то, что я ненавижу учиться, ненавижу экзамены. Ну представьте себе: карьера живого артиста серьезного жанра — это экзамен. Когда ты выходишь на выступления — это все равно экзамен», — поделился Цискаридзе.

По словам танцовщика, это «давно его достало», тем не менее, несмотря на нежелание заниматься учебой, он поступил бы на психфак «с удовольствием».

«Потому что у меня такие наблюдения... Я хочу систематизировать то, что у меня в голове [сложилось]», — пояснил артист.

Ранее Николай Цискаридзе раскритиковал цены в государственных театрах, отметив, что у граждан Советского Союза было больше шансов купить билет в Большой театр, чем у россиян сегодня.

