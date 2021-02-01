Танго танцуют вдвоем. Лазареву с Цискаридзе не хватило страсти и куража

Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе прервал спор поп-музыканта Сергея Лазарева с жюри «Танцев со звездами».

Певец в паре с Екатериной Осиповой представил аргентинское танго. Отзывы жюри оказались неоднозначными, если журналистка Дарья Златопольская положительно отозвалась о выступлении пары, то хореограф Егор Дружинин отметил, что ему не хватило обязательных для этого танца страсти и куража. Именно это заявление подтолкнуло Лазарева к спору. Певец заявил, что для аргентинского танца все эмоции остаются «внутри» и подчеркнул, что зрители могут лишь «подглядывать».

Спор резко пресек бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Он посоветовал певцу не учить профессионалов танцам. «Ты играешь сейчас против себя», - добавил Цискаридзе.

В результате пара Лазарева и Осиповой набрала 30 баллов.



