Танго танцуют вдвоем. Лазареву с Цискаридзе не хватило страсти и куража
Бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе прервал спор поп-музыканта Сергея Лазарева с жюри «Танцев со звездами».
Певец в паре с Екатериной Осиповой представил аргентинское танго. Отзывы жюри оказались неоднозначными, если журналистка Дарья Златопольская положительно отозвалась о выступлении пары, то хореограф Егор Дружинин отметил, что ему не хватило обязательных для этого танца страсти и куража. Именно это заявление подтолкнуло Лазарева к спору. Певец заявил, что для аргентинского танца все эмоции остаются «внутри» и подчеркнул, что зрители могут лишь «подглядывать».
Спор резко пресек бывший премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Он посоветовал певцу не учить профессионалов танцам. «Ты играешь сейчас против себя», - добавил Цискаридзе.
В результате пара Лазарева и Осиповой набрала 30 баллов.
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