Цифровые двойники появятся у экспонатов музея Тютчева «Мураново»

Экспонаты музея-заповедника «Усадьба "Мураново» имени Фёдора Тютчева в Московской области будут оцифрованы. Проектом займётся IPQuorum - площадка, объединяющая представителей креативных индустрий и сферы интеллектуальной собственности.

Оцифровка будет реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Таким образом, часть мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, элементов внутреннего убранства получат цифровых двойников, передает ТАСС.

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Как подчеркнул директор музея Александр Богатырев, «цифра» во многом выступает в качестве способа сохранения наследия русских усадеб. В целом, Россия уже давно начала заниматься цифровой трансформации музейного дела.

Среди прочего, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3D-модели экспонатов дадут возможность дизайнерам изучить их изнутри, тщательно рассмотреть для того, чтобы получить вдохновение для своих работ. В работе по цифровизации мурановской обстановки примут участие студенты Российского государственного художественно-промышленного университета имени C. Г. Строганова.

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Фото: t.me/muranovo_museum
ТЕГИ:РеставрацияМузейЦифровизация

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