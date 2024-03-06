Цифровые двойники появятся у экспонатов музея Тютчева «Мураново»

Как подчеркнул директор музея Александр Богатырев, «цифра» во многом выступает в качестве способа сохранения наследия русских усадеб. В целом, Россия уже давно начала заниматься цифровой трансформации музейного дела.

Среди прочего, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3D-модели экспонатов дадут возможность дизайнерам изучить их изнутри, тщательно рассмотреть для того, чтобы получить вдохновение для своих работ. В работе по цифровизации мурановской обстановки примут участие студенты Российского государственного художественно-промышленного университета имени C. Г. Строганова.

