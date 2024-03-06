Цифровые двойники появятся у экспонатов музея Тютчева «Мураново»
Экспонаты музея-заповедника «Усадьба "Мураново» имени Фёдора Тютчева в Московской области будут оцифрованы. Проектом займётся IPQuorum - площадка, объединяющая представителей креативных индустрий и сферы интеллектуальной собственности.
Оцифровка будет реализована при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Таким образом, часть мебели, предметов декоративно-прикладного искусства, элементов внутреннего убранства получат цифровых двойников, передает ТАСС.
Как подчеркнул директор музея Александр Богатырев, «цифра» во многом выступает в качестве способа сохранения наследия русских усадеб. В целом, Россия уже давно начала заниматься цифровой трансформации музейного дела.
Среди прочего, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 3D-модели экспонатов дадут возможность дизайнерам изучить их изнутри, тщательно рассмотреть для того, чтобы получить вдохновение для своих работ. В работе по цифровизации мурановской обстановки примут участие студенты Российского государственного художественно-промышленного университета имени C. Г. Строганова.
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