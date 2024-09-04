Цифровой художник назвал преимущество онлайн-выставкок перед Третьяковкой

Цифровой художник Кирилл Рейв заявил, что онлайн-выставки охватывают большую аудиторию по сравнению с экспозицией в Третьяковской галерее. Такое мнение он выразил в интервью интернет-изданию MaximOnline.

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«Что считать актуальным искусством, что не считать актуальным искусство - это вообще очень часто вопрос исключительно коммуникации людей между собой. На хрена вам использовать слова, которые мешают вам понимать друг друга? Оставьте их тем, кому они нужны. Это правило во многом работает, кстати. Кто-то вообще не нуждается в собственной выставке для коммуникации с аудиторией. Просто выставляешь свои работы в соцсетях и кайфуешь. Их там, думаю, даже больше людей увидит, чем на выставке в Третьяковке», - сказал Рейв.

Ранее сексолог Юлия Варра рекомендовала женщинам выставки как площадку для знакомства с «интересными экземплярами». Об этом она заявила в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/GT_Gallery
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